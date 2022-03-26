У Харкові росіяни знову обстріляли ядерну установку

У Харкові під російський обстріл знову потрапила ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

"За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 26.03.2022 року ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли.

Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється із-за бойових дій, які не припиняються у районі розташування ядерної установки".

Відзначається, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

Продовження її бомбардування чи обстрілів можуть призвести до тяжких наслідків із забруднення прилеглих територій.