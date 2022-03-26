Данилов про Карабах та Курили: відкриття других фронтів проти РФ нам би допомогло

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що відкриття додаткових фронтів на захоплених РФ територіях інших країн дуже допомогло б Україні боротися з російським нападом, повідомляє Українська правда.

Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону.

"Після того, як Нагірний Карабах ввів воєнний стан у себе на території сьогодні, я можу сказати: там дійсно відбуваються події. "Байрактари" не тільки утюжать на сьогоднішній день орків на нашій території, вони відпрацювали в Нагорному Карабаху. І там Вірменія сьогодні звертається до РФ, щоб вона допомогла їм військами. Але вони звідти війська знімали і відправляли на нашу країну минулого тижня. Ми відслідковували ці колони, які йшли. І ми розуміємо, що та допомога, яку РФ обіцяла Нагірному Карабаху і Вірменії, мабуть, там навряд чи з’явиться.

Крім того, я хочу звернути увагу, що сьогодні, після заяви Японії стосовно належності чотирьох островів Курильської гряди безпосередньо Японії, РФ розпочала навчання, але кількість військових, які є в тому секторі оборони РФ, на сьогоднішній день вкрай мала, тому що вони їх усіх відправляли сюди.

Чим буде закінчуватися ця ситуація, поки що невідомо. Але якщо будуть відкриватися другі фронти для Російської Федерації, які вона штучно зробила власними діями за свою коротку історію, вони нам будуть дуже-дуже якісно допомагати".

Данілов зазначив, що "Грузія себе поводить не дуже коректно, м’яко кажучи".