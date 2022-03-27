"РФ зазнала стратегічної поразки": головне з виступу Байдена у Варшаві
Президент США Джо Байден виступив зі зверненням у Варшаві після відвідування українських біженців, повідомляє Новое время.
Головне з промови Байдена:
- почалася битва за свободу, битва між демократією та диктатурою, яку не буде виграно «ні за дні, ні за місяці». Світ має підготуватися до тривалої боротьби;
- український народ мужньо бореться за свою націю та демократичні цінності, що об'єднують усіх вільних людей;
- російський диктатор Владімір Путін кинув виклик міжнародному порядку, встановленому після закінчення Другої світової війни;
- хай Росія навіть не думає про те, щоб ступити на територію країни НАТО: Альянс об'єднаний як ніколи, а США захищатимуть своїх союзників;
- народ Росії – не вороги США. Байден «відмовляється вірити, що росіяни вітають вбивство безневинних дітей, бабусь і дідусів і миряться з тим, що лікарні, школи та пологові будинки зазнають ударів російських ракет і бомб»;
- стратегічно Росія вже програла, внаслідок безпрецедентних санкцій проти Росії санкцій рубль «перетворився на попіл». Економіка Росії була однією з найбільших у світі, а незабаром не входитиме навіть у двадцятку перших;
- Європа має припинити залежність від російських енергоресурсів;
- Україна ніколи не буде «перемогою» для Росії. Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не знищить любов народу до свободи;
- Путін не повинен залишатися при владі.