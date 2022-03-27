Держдеп: США виділять Україні додатково 100 мільйонів доларів
США у суботу, 26 березня, оголосили, що виділять Україні додатково 100 мільйонів доларів. Кошти направлять на посилення цивільної безпеки після російського вторгнення, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.
Гроші підуть на "збільшення можливостей МВС продовжувати охорону кордонів та цивільного захисту".
"Збільшене фінансування продовжить стабільний потік засобів індивідуального захисту, польового спорядження, тактичного обладнання, медичних засобів, броньованої техніки та засобів зв’язку для Державної прикордонної служби й Національної поліції України", — йдеться в заяві Держдепу.