Держдеп: США виділять Україні додатково 100 мільйонів доларів

США у суботу, 26 березня, оголосили, що виділять Україні додатково 100 мільйонів доларів. Кошти направлять на посилення цивільної безпеки після російського вторгнення, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Гроші підуть на "збільшення можливостей МВС продовжувати охорону кордонів та цивільного захисту".