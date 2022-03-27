"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси з Харкова та Краматорська

"Укрзалізниця" призначила на 27 березня додаткові евакуаційні рейси з низки українських міст, які потерпають через російське вторгнення, зокрема, з Харкова та Краматорська, повідомляє Новое время.

Додаткові евакуаційні рейси 27 відбудуться:Харків:

11:30 — № 209/210 Харків — Івано-Франківськ.

Дніпро:

20:00 — № 234/233 Дніпро — Чоп.

Відео дня

Краматорськ:

13:00 — № 278/277 Краматорськ — Львів;

16:00 — № 280/279 Краматорськ — Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.Укрзалізниця також наголосила, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.