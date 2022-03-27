Луганська ОВА: у Рубіжному та Попасній йдуть вуличні бої

В результаті ворожих обстрілів в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному були пошкоджені 11 житлових будинків, є постраждалі серед мирних громадян. Також у Рубіжному та Попасній тривають вуличні бої між бійцями ЗСУ та російськими загарбниками, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Наші війська продовжують вибивати російську армію з Рубіжного і Попасної, де окупантам частково вдалося закріпитися. У деяких районах цих міст тривають вуличні бої. У Попасній, за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, проте зазнав втрат. Мінометним вогнем обстріляв свої позиції" , - йдеться в повідомленні.

У ряді міст області були пошкоджені будинки через обстріли. Так, 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків потрапили під удари окупантів у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Також потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку і два оптових склади міста.

З-під завалів врятували чотирьох жителів, двоє людей постраждали.

За минулу добу сталося 16 загорянь житлового фонду, горіли 15 га сухої трави.

У Луганській області зараз без світла залишаються 95 312 споживачів: знеструмлено 32 населених пункти (12 частково і 20 повністю).

Без газопостачання-близько 41 тисячі абонентів у 27 населених пунктах (23 повністю і 5 частково).

Відсутнє водопостачання в містах Рубіжне та Попасна, частково обмежена подача води на золоте, села Горської громади, проблеми з подачею води є і в Сєвєродонецьку та Лисичанську.