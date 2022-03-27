Держкомпанії негайно заплатять до бюджету дивіденди за минулий рік

Кабінет міністрів розпорядився забезпечити в одноденний строк авансове перерахування в повному обсязі до державного бюджету суми річних дивідендів. Рішення стосується компаній, де частка держави перевищує 50%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в розпорядженні від 25 березня 2022 р. № 244-р.

Згідно з рішенням, дивіденди заплатять НАК "Нафтогаз України", "Украгролізинг", "Ліки України", "Укргідроенерго", "Українські енергетичні машини", компанія "Укрбуд", "Нижньодністровська ГЕС".

Раніше Кабмін встановив базовий норматив дивідендів для держкомпаній в розмірі 50 відсотків. Крім того, затверджений базовий норматив: