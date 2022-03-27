Держкомпанії негайно заплатять до бюджету дивіденди за минулий рік
Кабінет міністрів розпорядився забезпечити в одноденний строк авансове перерахування в повному обсязі до державного бюджету суми річних дивідендів. Рішення стосується компаній, де частка держави перевищує 50%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це йдеться в розпорядженні від 25 березня 2022 р. № 244-р.
Згідно з рішенням, дивіденди заплатять НАК "Нафтогаз України", "Украгролізинг", "Ліки України", "Укргідроенерго", "Українські енергетичні машини", компанія "Укрбуд", "Нижньодністровська ГЕС".
Раніше Кабмін встановив базовий норматив дивідендів для держкомпаній в розмірі 50 відсотків. Крім того, затверджений базовий норматив:
- для НАК "Нафтогаз України" у розмірі 95 відсотків;
- для "Укргідроенерго" у розмірі 40 відсотків;
- для компанії "Укрбуд" у розмірі 95 відсотків;
- для "Украгролізинг" у розмірі 80 відсотків;
- для "Укрпошти" у розмірі 80 відсотків.