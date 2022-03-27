У Львові понад пів доби гасили пожежу після обстрілів

У Львові вранці 27 березня ліквідували пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального, яка виникла внаслідок обстрілів 26 березня в обід, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

26 березня близько 16:30 у Львові внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.

Пожежу локалізували о 5:02 ранку 27 березня, о 6:49 ліквідували.

27 березня о 05:02 пожежу локалізовано. О 06:49 - ліквідовано.