У Львові понад пів доби гасили пожежу після обстрілів
У Львові вранці 27 березня ліквідували пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального, яка виникла внаслідок обстрілів 26 березня в обід, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС.
26 березня близько 16:30 у Львові внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.
Пожежу локалізували о 5:02 ранку 27 березня, о 6:49 ліквідували.
27 березня о 05:02 пожежу локалізовано. О 06:49 - ліквідовано.