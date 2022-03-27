Азербайджан закликав РФ вивести вірменські війська зі своєї території

Баку вимагає від РФ вивести війська Вірменії з міжнародно визнаних територій Азербайджану і більше не використовувати назву "Нагірний Карабах", адже такої територіальної одиниці не існує, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.

"Міноборони Азербайджану закликає Міноборони РФ відповідно до положень тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану, не представляти у спотвореній формі пересування збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій нашої країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" та правильно вказувати назву територій Азербайджану" , — йдеться у заяві.

В Азербайджані заявили, що "висловлюють жаль у зв'язку з односторонньою заявою Міноборони РФ від 26 березня 2022 року" (там РФ звинуватила Азербайджан у порушенні договору та вторгненні в зону відповідальності "миротворців" РФ — ред.).

Азербайджан зазначає, що немає жодної адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах". А назва села, що згадується у заяві, не Фурух, а Фаррух.

Азербайджан заявив, що не порушував положень тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року, на відміну від Вірменії.

"Досі не виконано повного виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з території Азербайджану відповідно до пункту 4 цієї заяви" , – відзначили у відомстві.

Також в Азербайджані вважають, що заява РФ "суперечить характеру двосторонніх відносин" та декларації про союзницьку взаємодію, підписану 22 лютого 2022 року.

Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок.