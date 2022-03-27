У розвідка Британії пояснили, чому РФ обстрілює Україну ракетами

Росія обстрілює Україну ракетами здалеку, щоб не наражати на небезпеку свої літаки, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані воєнної розвідки Великої Британії.

Так, Росія продовжує покладатися на ракети або бомби, запущені з далекої відстані з російського повітряного простору, щоб українські сили протиповітряної оборони менше вражали літаки РФ.

"Повідомлення США про рівень відмов цієї зброї до 60% посилить російську проблему все більш обмежених запасів, що змусить її повернутися до менш складних ракет або наражати свої літаки на більший ризик" , - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що повітряно-ракетні сили РФ продовжують завдавати ударів по цілях по всій території України, включно з багатьма цілями в густонаселених цивільних районах.