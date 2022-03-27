У Генштабі ЗСУ повідомили втрати РФ у війні проти України
У Генштабі ЗСУ повідомили загальні бойові втрати противника станом на 27 березня, повідомляє Новое время.
Втрати армії РФ в ході війні проти України орієнтовно склали:
- особового складу — близько 16600 осіб;
- танків — 582 од;
- бойових броньованих машин — 1664 од;
- артилерійських систем — 294 од;
- РСЗВ — 93 од;
- засоби ППО — 52 од;
- літаків — 121 од;
- гелікоптерів — 127 од;
- автомобільної техніки — 1144 од;
- кораблі/катери — 7 од;
- цистерн з ПММ — 73;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56;
- Спеціальна техніка — 21;
- Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", — йдеться у повідомленні.