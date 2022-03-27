У Генштабі ЗСУ повідомили втрати РФ у війні проти України

У Генштабі ЗСУ повідомили втрати РФ у війні проти України
Фото: Facebook

У Генштабі ЗСУ повідомили загальні бойові втрати противника станом на 27 березня, повідомляє Новое время.

Втрати армії РФ в ході війні проти України орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 16600 осіб;
  • танків — 582 од;
  • бойових броньованих машин — 1664 од;
  • артилерійських систем — 294 од;
  • РСЗВ — 93 од;
  • засоби ППО — 52 од;
  • літаків — 121 од;
  • гелікоптерів — 127 од;
  • автомобільної техніки — 1144 од;
  • кораблі/катери — 7 од;
  • цистерн з ПММ — 73;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56;
  • Спеціальна техніка — 21;
  • Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", — йдеться у повідомленні.

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