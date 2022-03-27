Верещук: насильно вивезених до РФ українців може бути вже 40 тисяч

Верещук: насильно вивезених до РФ українців може бути вже 40 тисяч
Фото: president.gov.ua

Російські окупанти вивезли з зон бойових дій і тимчасово окупованих територій у напрямку РФ за не узгодженими з Україною квазі-гуманітарними коридорами близько 40 тисяч громадян України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми постійно й потужно сигналізуємо міжнародній спільноті та інституціям про те, що згадані російські "коридори" є незаконними, не погодженими з нами. Тим паче, що на тій стороні – і під Донецьком, і під Луганськом – примусових переселенців пропускають через спеціальні фільтраційні табори, що порушує Женевську конвенцію. Але Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) чомусь навіть вирішив відкрити в Ростові-на-Дону своє представництво – саме для роботи з силоміць депортованими до РФ українцями. Ми вимагаємо, щоб він сприяв поверненню таких наших громадян. Сподіваємося, Червоному хресту вдасться зібрати їхні списки", - сказала Верещук.

Як повідомляється на сайті відомства, водночас чиновниця констатує безсилля таких міжнародних інституцій, як МКЧХ, ООН, на тлі чого Україна продовжує боротися і не припинить боротьбу за кожного свого громадянина та повернення всіх додому.

За її словами, за схожою схемою окупанти діють і на тимчасово окупованій частині Київської області, силоміць вивозячи громадян України на територію Білорусі.

При цьому окупанти всіляко перешкоджають евакуації мирних жителів на підконтрольну українському уряду територію, розповіла Верещук.

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