Сьогодні в Україні працюватиме два гуманітарні коридори
У неділю, 27 березня, в Україні діятимуть два гуманітарні коридори, повідомляє Новое время.
Про це повідомила на брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"На сьогодні погоджено два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей", — йдеться в повідомленні.
У Донецькій області: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному транспорті.
Також погоджено централізовану евакуацію на автобусах з міста Бердянськ до міста Запоріжжя. Місце збору — вулиця Мелітопольське шосе, 27 біля міського спорткомплексу.
"15 автобусів зараз відправляються з Запоріжжя за вказаним маршрутом. Час їх приїзду до місця зборів залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів", — сказала міністерка.
Вона також нагадала, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87 б у Бердянську для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Окрім того, у Бердянську працюють гуманітарні штаби.
У Луганській області погоджений коридор з міста Рубіжне — до міста Бахмут. Евакуація проходитиме по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов’янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та в районі залізничного вокзалу.
Верещук також зазначила, що намагатимуться дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи № 5.
Міністерка наголосила, що влада продовжує працювати над іншими маршрутами гуманітарних коридорів.