Сьогодні в Україні працюватиме два гуманітарні коридори

У неділю, 27 березня, в Україні діятимуть два гуманітарні коридори, повідомляє Новое время.

Про це повідомила на брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"На сьогодні погоджено два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей" , — йдеться в повідомленні.

У Донецькій області: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному транспорті.

Також погоджено централізовану евакуацію на автобусах з міста Бердянськ до міста Запоріжжя. Місце збору — вулиця Мелітопольське шосе, 27 біля міського спорткомплексу.

"15 автобусів зараз відправляються з Запоріжжя за вказаним маршрутом. Час їх приїзду до місця зборів залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів" , — сказала міністерка.

Вона також нагадала, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87 б у Бердянську для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Окрім того, у Бердянську працюють гуманітарні штаби.

У Луганській області погоджений коридор з міста Рубіжне — до міста Бахмут. Евакуація проходитиме по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов’янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та в районі залізничного вокзалу.

Верещук також зазначила, що намагатимуться дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи № 5.

Міністерка наголосила, що влада продовжує працювати над іншими маршрутами гуманітарних коридорів.