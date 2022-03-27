ОВА: ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубно
Завданий 26 березня російський ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубно (Рівненська область). В результаті жертв і постраждалих немає, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
Про це заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в ефірі телеканалу "Еспресо".
"В цілому в Рівненській області спокійно, ранок почався добре. У Дубно, на жаль, база догорає, руйнування великі. Але слава Богу без людських жертв, це найголовніше, база зруйнована повністю", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора російські війська завдали ракетний удар по нафтобазі в Дубно, в результаті почалася масштабна пожежа і навіть довелося міняти графік руху поїздів в регіоні.