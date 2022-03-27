ОВА: ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубно

Завданий 26 березня російський ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубно (Рівненська область). В результаті жертв і постраждалих немає, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Про це заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в ефірі телеканалу "Еспресо".

"В цілому в Рівненській області спокійно, ранок почався добре. У Дубно, на жаль, база догорає, руйнування великі. Але слава Богу без людських жертв, це найголовніше, база зруйнована повністю" , - зазначив він.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали ракетний удар по нафтобазі в Дубно, в результаті почалася масштабна пожежа і навіть довелося міняти графік руху поїздів в регіоні.