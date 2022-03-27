ОВА: у звільненому Тростянці немає зв'язку та замінована лікарня

У звільненому вчора від загарбників Тростянці на Сумщині залишається багато замінованих об’єктів, у тому числі лікарня, майже немає зв'язку, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький.

"Працюємо над тим, аби відновити життя у місті якомога швидше. Багато об'єктів по місту, у тому числі і лікарня, лишаються замінованими".

"Закликаю усіх мешканців Тростянця бути максимально обережними. Про підозрілі предмети повідомляти нашим військовим".

"Як тільки військові дали дозвіл цивільним, ми виїхали туди з гуманітарним конвоєм до звільнених громад. Привезли людям медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки. Також, заздалегідь сформовані продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування і підгузки".

"Наразі зв’язку у місті Тростянець майже немає. Тому, інформування щодо роздачі гуманітарної допомоги буде відбуватися завтра наступним чином: по місту будуть їздити машини рятувальників із гучномовцем. Разом із капеланом та місцевими волонтерами будемо роздавати гуманітарну допомогу тим, хто більше цього потребує".

Також Живицький повідомив, що в неділю організували евакуацію людей з Тростянця, які залишилися без житла, і поранених, яким потрібна допомога лікарів.

Крім того, голова ОВА оприлюднив відео зі звільненого Тростянця з величезними руйнуваннями, десятками одиниць спаленої техніки.

Нагадаємо, 5 березня Живицький заявив, що російсько-окупаційні війська повністю окупували Тростянець та зробили там штаб, з якого керували своєю "військовою операцією".

Вчора ввечері, 26 березня, місто Тростянець Сумської області було остаточно звільнене від російських окупантів.