Радуцький: Червоний хрест планує відкрити офіс у Ростові для українців

Міжнародний Червоний Хрест, після візиту його голови до Москви, має намір відкрити офіс у Ростові-на-Дону для нібито ефективнішої роботи на сході України. Проте це лише допоможе Росії узаконити свої "гуманітарні коридори" та депортацію укра\нців в РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це у своєму відкритому зверненні до Міжнародного комітету Червоного Хреста написав голова медичного комітету Верховної ради Михайло Радуцький.

За наявною в української сторони інформацією, Червоний Хрест має намір відкрити свій офіс в Ростові-на-Дону для нібито ефективнішої роботи на сході України.

"Такі дії Міжнародного товариства Червоного Хреста на тлі незаконного викрадення та вивезення ворогом наших громадян в Російську Федерацію, на тимчасово окуповану чи анексовану ним та непідконтрольну Україні територію України, яке вже відбувається сьогодні, є неприйнятними" , — написав Радуцький.

Він закликав організацію не легітимізувати "гуманітарні коридори" на території Російської Федерації, не підтримувати викрадення населення України і примусове вивезення його на територію держави-агресора та змінити своє рішення.

У зверненні зазначається, що Україна зверталася до Червоного Хреста з проханням терміново почати дії для організації "гуманітарних коридорів". Але окупанти не дотримуються досягнутих домовленостей і постійно зривають роботу "зелених коридорів".

В міжнарожній правозахисній організації Transparency International наголошують, що створення таких офісів в Росії – це легалізація депортації українців, оскільки РФ вивозить українців на свою територію примусово.

"Це порушення 49 статті Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни і відповідно — ще один воєнний злочин росії. Червоний Хрест має захищати і допомагати постраждалим, а не ставати співучасником цього злочину" — зазначає директор ТІ Україна Андрій Боровик .

Організація вдячна всім тим працівникам Червоного Хреста, хто справді чесно й безкорисливо допомагає людям, які цього потребують. Водночас нинішня політика організації абсолютно неприйнятна.

Українці масово закликають припинити підтримувати Міжнародний комітет Червоного Хреста (ICRC) та не надсилати пожертви організації, а також підписати петицію з протестом на адресу голови комітету.

Народний депутат України Дмитро Гурін назвав Міжнародний комітет Червоного Хреста колаборантами:

"Вони витрачають зібрані кошти на себе, а не на статутні задачі. Вони зробили близько до нуля для відкриття гуманітарних коридорів.

Засновник Червоного Хреста Анрі Дюнан згорів би від сорому від того, що відбувається. Червоному Хресту має бути заборонено працювати в Україні щонайменш до кінця війни, а від імені держави Україна оголошено рекомендацію передавати пожертви іншим гуманітарним організаціям. Президент Червоного Хреста Петер Маурер має піти у відставку", — написав Гурін .

Очільник ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов зауважив, що тепер те, що було відомо у вузьких колах – стає відомим і для широкого загалу:

"Не є священними коровами міжнародні організації. Чий моральний компас давно збився. … Вміння прийняти гроші урядів різних країн та перерозподілити за мінусом на утримання – не додана цінність" , — написав він.

Нагадаємо, 23 березня президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер провів зустріч у Москві з главою російського МЗС Сєргєєм Лавровим. Маурер заявив, що приїхав для розмови про невідкладні гуманітарні проблеми, які необхідно вирішити, щоб полегшити страждання людей, які стали жертвами війни в Україні.

Ще на початку березня Україна звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням допомогти в організації гуманітарних коридорів у низці регіонів.

У відповідь Міжнародний комітет Червоного хреста закликав "сторони" самостійно дійти згоди щодо конкретних умов безпечного виходу цивільного населення з Маріуполя, чим фактично відмовився від ролі посередника у переговорах.

Згодом у Червоному хресті заявили, що шоковані ситуацією у Маріуполі, та попередили про "найгірший сценарій" для сотень тисяч мирних жителів в Маріуполі, якщо Росія не забезпечить їм безпеку та доступ до гуманітарної допомоги.