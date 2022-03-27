ОВА: у Чернігові відсутне електро, тепло та водопостачання

Електропостачання, теплопостачання та водопостачання відсутнє у м.Чернігів через ураження об'єктів критичної інфраструктури та активних бойових дій, газопостачання здійснюється частково, відновлювальні роботи проводяться по можливості, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі в неділю.

За його словами, за останню добу в області зареєстровано 8 пожеж, із них 1 - через обстріл російською армією населених пунктів (житловий сектор). Загалом з початку війни ліквідовано 386 пожеж, з яких 257 виникли через обстріл. Врятовано 44 особи, з них 10 дітей.

За добу група піротехніків ДСНС 6 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, всього ж з початку війни виявлено та вилучено 115 вибухонебезпечних предметів, розповів Чаус.