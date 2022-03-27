КГВА: у столиці вже працює понад 650 магазинів та 360 СТО

У Києві поступово відновлює роботу бізнес – станом на 26 березня у місті працювало понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 СТО та 185 перукарень, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Київська міська військова адміністрація.

"Станом на вчора працювали понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 станцій техобслуговування авто, 185 перукарень, близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків та 33 столичні ринки".

Відновили роботу і інші установи і організації.

Знайти інформацію про заклади, які відновили роботу, можна у застосунку "Київ Цифровий" та на мапі працюючого бізнесу.