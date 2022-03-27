Орбан: Україна просить повністю зупинити економіку Угорщини
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проханням ввести ембарго проти російських енергоносіїв Україна просить зупинити угорську економіку, повідомляє Європейська правда.
Про це глава угорського уряду сказав у неділю вранці в радіоефірі.
За словами Орбана, Австрія та Німеччина також вважають, що якщо російські газ та нафта перестануть надходити, економіка зупиниться.
"Питання для Угорщини не в тому, чи готова вона платити трохи більше грошей за енергію та допомагати Україні, бо тоді ми були б до цього готові. Ідеться про те, чи надійде газ взагалі", - сказав Орбан.
За його словами, українці просять Угорщину про те, щоб не використовувати 61% від усієї угорської нафти, а це означатиме, що в країні виникне дефіцит палива
Крім того, за словами Орбана, якщо Угорщина запровадить ембарго на російський газ, це означатиме, що зникне 85% всього угорського споживання газу.
"Якщо не буде нафти та газу, угорська економіка зупиниться: заводи буде закрито, буде масове безробіття. Те, що просять українці, - це повністю зупинити угорську економіку, знову втратити роки розвитку та знизити рівень продуктивності угорської економіки до рівня, який був 8-10 років тому", - сказав він.
"Я зроблю все, що в наших силах, щоб допомогти українцям, бо на них напали, вони потрапили в халепу. У такій драматичній ситуації суперечка про те, як поводилися з нашими меншинами, другорядна. Не забудемо, але це другорядно. Ми зробимо все, що в наших силах, але не можна вимагати занапастити себе заради них", - додав Орбан.