ЗСУ звільнили від окупації село у Харківській області

ЗСУ звільнили від окупації село у Харківській області
Фото: Facebook

У неділю, 27 березня, Збройні сили України звільнили ще один населений пункт на Харківщині від окупації. Українські військові вибили із села Гусарівка російських військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Збройних Сил України у Facebook.

Село Гусарівка було окуповане силами двома батальйонно-тактичними групами рашистів за підтримки підрозділів російського спецназу.

Українські військові знищили близько 60 одиниць ворожої техніки.

Проте точні втрати особового складу не уточнюються, але у ЗСУ заявили, що вони перевищують сотню.

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