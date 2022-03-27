Розвідка: РФ може спробувати нав'язати Україні корейський сценарій
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що президент Росії Володимир Путін може спробувати нав'язати Києву так званий корейський сценарій, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.
За словами Буданова, після невдач під Києвом і провалу планів щодо повалення влади Путін змінює оперативні плани на південь і схід України
"Є підстави вважати, що він розглядає корейський сценарій для України. Тобто спробує нав'язати лінію розподілу між неокупованими і окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну і Південну Корею. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", - зазначив він.
Він також підкреслив, що для Росії як і раніше актуальним залишається питання сухопутного коридору в окупований Крим, але оборона Маріуполя скувала значні сили противника.
"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке будуть протиставляти незалежній Україні. Ми вже бачимо спробу створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і змусити людей відмовитися від гривні", - сказав Буданов.
Однак, додав він, український спротив і контратаки ЗСУ істотно ускладнюють реалізацію таких планів.
"Крім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій - як вижити", - сказав начальник розвідки.