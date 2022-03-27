Мер Славутича: компромісів не було, росіяни поставили одну умову

Міський голова окупованого Славутича Юрій Фомічев заявив, що не йшов на компроміси з російськими військовими, але захисники міста не могли далі боротися з окупантами, не наражаючи житлові квартали на руйнування, а мирних жителів – на небезпеку, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив міський голова Славутича в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Це український Славутич – під українськими прапорами. Вчора (26 березня – ред.) окупанти увійшли до міста. Два дні ми стійко захищали, наші хлопці стояли до останнього. Ми давно в режимі окупованої території навколо нас, тому жодної можливості підключитись Збройним силам України до цього бою просто не було.

Нас дуже якісно підтримували артилерією, але коли підійшли впритул до міста, було прийнято рішення, що артилерія містом не працюватиме. Наша артилерія у нашому місті не працює, ми не ховаємося за мирними жителями.

Тому було прийнято свідоме рішення передислокувати наших воїнів, нашу тероборону до Збройних Сил України, і місто вийшло на мирний протест. Понад 5 тисяч жителів висловили своє ставлення до окупантів: "Це наша земля, це наша територія - і ми тут самі вирішуємо свої проблеми".

Фомічов розвіяв фейки: "Ніякого співробітництва з окупантом ми не ведемо".

"Ми визначили умови існування міста в окупації, але жодної гуманітарної допомоги, іншої допомоги від окупантів нам не потрібно. Ми свої проблеми вирішуємо вже не перший день самостійно. Пережили відключення електроенергії. Ми обов'язково переможемо та прорвемося" , - сказав мер.

Він розповів про розмову, яка відбулася у нього з росіянами 26 березня.

"Жодних компромісів не було. Коли окупанти вже прийшли в житлову зону, було прийнято рішення на рівні Збройних сил припинити опір у місті, не йти в місто. Немає Збройних Сил тут: Славутич боровся виключно силами територіальної оборони. Підтримка могла бути лише артилерією здалеку – і бити по власних будинках, по власному місту Збройні сили просто не могли.

Тож рішення було таким. Це не був компроміс із противником. Ми врятували наших хлопців та мирних жителів.

"Від окупантів жодних вимог ми не приймали. Єдине, що вони поставили чітко питання, що вони обстежуватимуть місто щодо наявності зброї. Місто вийшло на мирний протест.

Такі єдині домовленості були: що ми на своїй землі самі керуємо, живемо за українськими законами, українською Конституцією, під українським прапором – жодного впливу на це вони не мають і не повинні мати. А щодо зброї – це їхня ініціатива, сьогодні ми не можемо стримувати їх від таких дій".

У неділю, 27 березня, окупанти у місті з'являлися, вони продовжують обшукувати будівлі у пошуках зброї. Але зброї в місті немає, військові забрали його з собою, запевнив Фомічов.

Він додав, що влада працює над "зеленими коридорами", щоб евакуювати мирних жителів та завезти українську гуманітарну допомогу.