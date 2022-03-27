У "ЛНР" анонсували проведення "референдуму" за входження до складу РФ

Лідер так званої "ЛНР" Леонід Пасічник оголосив проведення "референдуму" за входження до складу Росії вже найближчим часом, повідомляє Ділова столиця.

"Я думаю, що найближчим часом на території республіки буде проведено референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право і висловить свою думку з приводу вступу в РФ. Я чомусь впевнений, що це саме так і буде" , — заявив Пасічник.

Нагадаємо, 21 лютого, напередодні початку повномасштабного вторгнення в Україну президент РФ Владімір Путін визнав "незалежність" "ЛДНР" та підписав Договір про дружбу та взаємодопомогу з так званими "республіками".

Наступного дня у Кремлі уточнили, що визнали "ЛНР" та "ДНР" у тих межах, у яких ці "республіки" "проголосили себе" у 2014 році – себто у межах Донецької та Луганської областей України.

На початку березня стало відомо, що у захоплених ворогом населених пунктах Луганщини незаконні збройні формування почали примусово роздавати місцевим мешканця паспорти "ЛНР".