Гендиректор: Auchan не піде з російського ринку, незважаючи на війну

Французька мережа супермаркетів Ашан не має наміру залишати російський ринок, попри війну РФ проти України, повідомляє Новое время.

Про це заявив її генеральний директор Ів Клод, відповівши таким чином на заклик президента Володимира Зеленського припинити співпрацю з кремлівським режимом.

"Найголовніше для нас — зберегти наших співробітників та забезпечити виконання нашої основної місії - продовжувати годувати населення цих двох країн (Росії та України). У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згодна" , — заявив він в інтерв'ю Journal du Dimanche.

Клод зазначив, що у Росії працює 231 магазин мережі, тоді як в Україні - лише 43.