Кабмін спростив ввезення в Україну товарів для потреб ЗСУ

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану. Товари для потреб ЗСУ можуть оформлюватися за окремим порядком, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова від 26 березня 2022 р. № 362.

Перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України:

Пластини для бронежилетів

Переносні радіостанції нецивільного призначення

Безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення

Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення

Коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення

Тепловізори, прилади нічного бачення

Згідно з документом, пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги здійснюється за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів.

Лист оформлюється кінцевим користувачем товарів гуманітарної допомоги, яким є орган військового управління, визначений Міністерством оборони, правоохоронний орган, інше військове формування, утворене відповідно до закону, або інший суб’єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом.

Зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, що здійснюють боротьбу з тероризмом.

Крім того, до переліку гуманітарної допомоги включені засоби індивідуального захисту (каски, бронежилети).