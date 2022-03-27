Кабмін спростив ввезення в Україну товарів для потреб ЗСУ
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану. Товари для потреб ЗСУ можуть оформлюватися за окремим порядком, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить постанова від 26 березня 2022 р. № 362.
Перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України:
- Пластини для бронежилетів
- Переносні радіостанції нецивільного призначення
- Безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення
- Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення
- Коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення
- Тепловізори, прилади нічного бачення
Згідно з документом, пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги здійснюється за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів.
Лист оформлюється кінцевим користувачем товарів гуманітарної допомоги, яким є орган військового управління, визначений Міністерством оборони, правоохоронний орган, інше військове формування, утворене відповідно до закону, або інший суб’єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом.
Зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, що здійснюють боротьбу з тероризмом.
Крім того, до переліку гуманітарної допомоги включені засоби індивідуального захисту (каски, бронежилети).