Подоляк: Україна наполягає на системі гарантій безпеки

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що одним із ключових елементів переговорів щодо завершення війни, розпочатої РФ проти України, є створення системи чітких та надійних гарантій безпеки для країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Україна наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати ці гарантії, у тому числі і у військовому розумінні. Від цього залежить багато іншого", - наголосив Подоляк, додавши, що така система гарантій неможлива без участі, перш за все, США .

Він зазначив, що в переговорах з РФ є певний прогрес у робочих підгрупах, але загалом просування поки що не таке, як хотілося б українській стороні.

За його словами, для України надзвичайно важливим є питання територіальної цілісності. Тому таке складне питання, як майбутнє тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО, мають вирішувати лише президенти України та Росії.