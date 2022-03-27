ОВА: руйнування зафіксовано у майже 50% громадах Київщини.

Минулої доби, 26 березня, зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київської області, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація у телеграм-каналі.

"За весь період війни руйнування зафіксовано у 34 із 69 громад Київщини, що становить 49,2%. Загалом понад 500 об'єктів", - зазначено у повідомленні .

Критичні руйнування завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській громадах.

В даний час найнебезпечніші напрями: Житомирська траса; Буча – Ірпінь – Гостомель; Немішаєве; Дмитрівська громада; Макарівська громада; північ Вишгородського району; території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.