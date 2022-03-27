Міськрада: у Києві 28 березня відключать опалення

У Києві в понеділок, 28 березня, завершується опалювальний період для житлового фонду та об'єктів інфраструктури міста, повідомляє УНІАН.

Як повідомляє Офіційний портал Києва, підписано відповідне розпорядження військової адміністрації столиці.

"Відключення опалення в закладах охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах будуть проводити за письмовими заявками їх керівників" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що столиця живе в умовах воєнного стану, однак працює уся міська інфраструктура, киянам надаються комунальні послуги, цілодобово працюють аварійні бригади для усунення пошкоджень мереж.

Крім того, у столиці курсує 90 сміттєвозів, що забирають відходи з вулиць та дворів, зокрема, і габаритне сміття, яке утворюється внаслідок обстрілів. Понад 2,3 тисячі двірників продовжують прибирати вулиці та двори.