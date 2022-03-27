Розвідка Британії: війська РФ намагатимуться оточити українські сили на Сході

Російські війська концентрують свої зусилля аби спробувати оточити українські сили на Донбасі, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, які знаходяться безпосередньо перед сепаратистськими районами на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні", - йдеться у повідомленні .

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 March 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/GXZaD2yqCL — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) 27 березня 2022

Щодо півночі України, то поле бою там залишається переважно статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

25 березня російське міноборони заявило, що концентруватимуться на "повному звільненні Донбасу", але й можуть спробувати взяти штурмом Київ, Харків та інші обласні центри.

У Пентагоні зауважили, що Росія змінила загарбницькі пріоритети і вже націлена не на Київ, а на Донбас із метою відрізати українські сили на схід від інших.