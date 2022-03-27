Розвідка Британії: війська РФ намагатимуться оточити українські сили на Сході
Російські війська концентрують свої зусилля аби спробувати оточити українські сили на Донбасі, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії.
"Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, які знаходяться безпосередньо перед сепаратистськими районами на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні", - йдеться у повідомленні.
Щодо півночі України, то поле бою там залишається переважно статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.
25 березня російське міноборони заявило, що концентруватимуться на "повному звільненні Донбасу", але й можуть спробувати взяти штурмом Київ, Харків та інші обласні центри.
У Пентагоні зауважили, що Росія змінила загарбницькі пріоритети і вже націлена не на Київ, а на Донбас із метою відрізати українські сили на схід від інших.