Генштаб: підрозділи РФ переміщуються до Білорусі

Українські військові поступово звільняють тимчасово зайняті супротивником території за окремими напрямками, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12:00 27 березня.

"Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки і поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках" , - йдеться у зведенні.

Триває переміщення підрозділів РФ до Республіки Білорусь.

"Зазначені заходи проводяться з метою ротації підрозділів, які зазнали значних втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених і хворих військовослужбовців" , - відзначили в Генштабі.

Частина підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь продовжує перебувати на полігонах, наголошується в повідомленні.

На Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії і авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.

У Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не залишає спроб взяти під контроль Чернігів. У районах Лук'янівки та Рудницького противник зазнав втрат і відійшов.

На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на заповненні поточних втрат. У районі Слов'янська ворог проводить удосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк і Маріуполь. Успіхів немає. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли.

У Таврійському районі окупанти силами Росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.