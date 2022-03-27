Генштаб: підрозділи РФ переміщуються до Білорусі
Українські військові поступово звільняють тимчасово зайняті супротивником території за окремими напрямками, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12:00 27 березня.
"Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки і поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках", - йдеться у зведенні.
Триває переміщення підрозділів РФ до Республіки Білорусь.
"Зазначені заходи проводяться з метою ротації підрозділів, які зазнали значних втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених і хворих військовослужбовців", - відзначили в Генштабі.
Частина підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь продовжує перебувати на полігонах, наголошується в повідомленні.
На Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії і авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.
У Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не залишає спроб взяти під контроль Чернігів. У районах Лук'янівки та Рудницького противник зазнав втрат і відійшов.
На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на заповненні поточних втрат. У районі Слов'янська ворог проводить удосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.
На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк і Маріуполь. Успіхів немає. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли.
У Таврійському районі окупанти силами Росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.