ОВА: львівська нафтобаза повністю знищена російською ракетою
Нафтобаза у Львові, в яку росіяни вдарили ракетою 26 березня, знищена повністю, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram.
"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.
Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі".
У суботу російські військові завдали кількох ударів по Львову.
У Львові вранці 27 березня ліквідували пожежу, яку гасили понад 12 годин.
27 березня стало відомо, що нафтобаза в Дубно що на Рівненщині теж зруйнована вщент.