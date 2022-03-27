ОВА: львівська нафтобаза повністю знищена російською ракетою

Нафтобаза у Львові, в яку росіяни вдарили ракетою 26 березня, знищена повністю, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram.

"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.

Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі".

У суботу російські військові завдали кількох ударів по Львову.

У Львові вранці 27 березня ліквідували пожежу, яку гасили понад 12 годин.

27 березня стало відомо, що нафтобаза в Дубно що на Рівненщині теж зруйнована вщент.