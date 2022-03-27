Синегубов: українські війська збили російський Су-34 під Ізюмом

Українські війська вбили ще один російський винищувач Су-34. Цього разу повітряну ціль вразили у Ізюмському районі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, продовжуються бої в Ізюмському напрямку.

"Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії" , - зазначив Синєгубов.

Він також зазначив, що цієї ночі тривали обстріли Харкова, окупанти близько 15 разів застосували гармати далекої дії. В результаті зафіксовано пожежі у Московському та Слобідському районах.

"ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, за деякими напрямками перейшли у контрнаступ" , - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська армія звільнила село Гусарівка в Ізюмському районі Харківської області.