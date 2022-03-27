Джерела: найбільші банки Японії зупинили операції зі Сбербанком

Три найбільші банки Японії оголосили, що припинять доларові операції та грошові перекази з російським Сбербанком через санкції США, повідомляє Укрiнформ.

Рішення про припинення доларових операцій було ухвалено MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp. За словами джерел, зрив їх доларових операцій з російським банком, ймовірно, змусить японські компанії, які ведуть бізнес у Росії, шукати альтернативні способи врегулювання платежів, на кшталт використання банків поза США.

Сполучені Штати додали Сбербанк у свій список санкцій у лютому, і заборона на доларові операції з банком набуде чинності в суботу.

Нагадаємо: Сбербанк не входить до числа російських банків, виключених на початку цього місяця з ключової міжнародної платіжної мережі - Товариства всесвітньої міжбанківської фінансової телекомунікації, відомої як SWIFT. Багато японські компанії, що працюють у Росії, використовують його для своїх розрахункових потреб.

Раніше три японські банки вже припинили угоди з іншими великими російськими банками, зокрема з ВТБ Банком, відключеним від SWIFT 12 березня.