Мер: з Енергодару планується евакуація населення своїми автомобілями

У понеділок, 28 березня, планується відкриття зеленого коридору з Енергодару до Запоріжжя. Місцеві жителі матимуть змогу евакуюватися власним легковим транспортом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє мер Енергодару Дмитро Орлов.

Колона легкових автомобілів формуватиметься на вулиці Курчатова о 6:30. Відправлення у супроводі автомобілів медиків та рятувальників заплановано на 8:00.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погоджено лише два гуманітарні коридори. Вони працюють у Луганській та Донецькій областях.

Крім того, у Славутичі сьогодні анонсували евакуацію дітей та жінок до Києва, проте у Київській ОВА заперечують інформацію про узгоджений зелений коридор.