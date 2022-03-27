Зеленський вперше дав інтерв'ю російським ЗМІ після початку війни

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам уперше після початку війни, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що 27 березня з президентом зідзвонилися російські журналісти, серед яких головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник та журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Коммерсанта" Володимир Соловйов.

Розмова тривала майже дві години.

ЗМІ обіцяють надвечір оприлюднити всю розмову без цензури.

"Медузу" та "Дождь" російська влада вважає "іноагентами", а "Коммерсант" - ні.