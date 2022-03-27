Мер: у Славутичі окупанти вбили трьох людей, ще двоє поранено

Внаслідок штурму російськими військами міста-супутника ЧАЕС Славутича є загиблі та поранені, повідомляє Новое время.

Про це під час телемарафону у неділю, 27 березня, повідомив його мер Юрій Фомічов.

"У нас є загиблі під час воєнних дій — це дві людини. І хлопець з тероборони на блокпосту загинув у перший день (штурму). Від тяжких поранень він помер у лікарні. Такими є втрати Славутича" , — розповів він.

Крім того, за словами мера, ще двоє людей отримали поранення на мітингу, коли окупанти кинули у них світлошумову гранату.