Мер: у Славутичі окупанти вбили трьох людей, ще двоє поранено
Внаслідок штурму російськими військами міста-супутника ЧАЕС Славутича є загиблі та поранені, повідомляє Новое время.
Про це під час телемарафону у неділю, 27 березня, повідомив його мер Юрій Фомічов.
"У нас є загиблі під час воєнних дій — це дві людини. І хлопець з тероборони на блокпосту загинув у перший день (штурму). Від тяжких поранень він помер у лікарні. Такими є втрати Славутича", — розповів він.
Крім того, за словами мера, ще двоє людей отримали поранення на мітингу, коли окупанти кинули у них світлошумову гранату.