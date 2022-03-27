Bild: у Німеччині обговорюють створення власної системи "Залізний купол"
В уряді Німеччини обговорюють створення потужної системи протиракетного захисту над територією країни, на зразок ізраїльського "Залізного купола", повідомляє Європейська правда.
За інформацією видання, на останній зустрічі з канцлером Олафом Шольцом з модернізації озброєння Бундесверу в рамках пакету на 100 млрд євро йшлося також про вдосконалення системи протиракетної оборони, зокрема, системами Arrow 3.
Загальний принцип у тому, що у ряді місць біля країни встановлюються радарні системи, дані з яких передаються на центральний командний пункт. Якщо радар виявляє запуск ракети, то її збивають однією із систем на великій висоті.
Потужність радарів така, що потенційно вони з Німеччини можуть "закрити" також територію Польщі, Румунії та країн Балтії, але на території цих країн мають бути власні системи протиракетної оборони, щоб збити ракету після тривоги з німецьких радарів.
Система може бути розгорнута до 2025 року.
Рішення ще на етапі обговорення.
"Нам потрібно краще захиститися від російської загрози. Для цього потрібен протиракетний "щит", який закриє всю територію Німеччини. Ізраїльські системи Arrow 3 – це гарне рішення, і ми можемо закрити своїм "щитом" також сусідів, граючи таким чином ключову роль у європейській безпецi", - прокоментував виданню депутат SPD Андреас Шварц із бюджетного комітету.