Bild: у Німеччині обговорюють створення власної системи "Залізний купол"

В уряді Німеччини обговорюють створення потужної системи протиракетного захисту над територією країни, на зразок ізраїльського "Залізного купола", повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, на останній зустрічі з канцлером Олафом Шольцом з модернізації озброєння Бундесверу в рамках пакету на 100 млрд євро йшлося також про вдосконалення системи протиракетної оборони, зокрема, системами Arrow 3.



Загальний принцип у тому, що у ряді місць біля країни встановлюються радарні системи, дані з яких передаються на центральний командний пункт. Якщо радар виявляє запуск ракети, то її збивають однією із систем на великій висоті.

Потужність радарів така, що потенційно вони з Німеччини можуть "закрити" також територію Польщі, Румунії та країн Балтії, але на території цих країн мають бути власні системи протиракетної оборони, щоб збити ракету після тривоги з німецьких радарів.

Система може бути розгорнута до 2025 року.

Рішення ще на етапі обговорення.