Шмигаль: в Україні обмежили роздрібну націнку на "преміальне паливо"

Кабінет Міністрів України прив’язав ціну «преміальних» марок палива до звичайних, повідомляє Новое время.

Уряд України обмежив роздрібні ціни для:

"Преміальних» марок світлих нафтопродуктів. «Прийнято постанову, яка регламентує, що ціна на так зване „преміальне пальне“ не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального. Таким чином ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни" , — написав Денис Шмигаль, премєр-міністр України.

Він впевнений, що такими діями Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку.

Крім того урядовець нагадав, що кілька тижнів тому Уряд і Парламент зробили низку кроків, аби стабілізувати ціни на бензин і наситити ринок достатньою кількістю пального.

"Вже зараз можемо з впевненістю сказати, що ті рішення дали свій результат" , — написав Шмигаль.

Тоді ціни знизились на 5−10 гривень, а пальне знову з’явилося на багатьох АЗС. Із Європи до України поїхали тисячі тонн пального.