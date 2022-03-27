ОК "Південь": війська РФ запустили дві ракети у бік Одеської області

Сьогодні, 27 березня, російські війська запустили дві ракети у бік Одеської області. Але жодна не потрапила в ціль, повідомляє РБК-Україна.

Про це каже заява офіцера ОК "Південь" Владислава Назарова.

За його словами, окупанти продовжують проводити повітряну розвідку берегової смуги.

"Противник здійснив пуск двох ракет, але жодна не потрапила в ціль. Система оборони Одеської області налагоджена чітко і готова протистояти будь-яким провокаціям супротивника. Саме тому обстановка в місті та області стабільна та контрольована", - розповів Назаров .

Нагадаємо, вчора на Одещині українські війська зірвали спробу висадки диверсантів РФ.