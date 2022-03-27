Кабмін скоротив термін подачі заявок на "єПідтримку"

Кабінет Міністрів скоротив час подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки". Так заявки прийматимуться до 31 березня включно, повідомляє РБК-Україна.

Кабінет Міністрів України скоротив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках програми "єПідтримка".

Остаточною датою подачі заявок стало 31 березня.

Зазначимо, що на початку березня Кабмін анонсував матеріальну допомогу українцям у розмірі 6,5 тисяч гривень. Їх могли отримати жителі регіонів, в яких проходили бойові дії.