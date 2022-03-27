Зеркаль: Україна працює над винятком Росії з МАГАТЕ

Україна працює для виключення Росії з Міжнародного агентства з атомної енергії або усунення росіян з посад у Секретаріаті МАГАТЕ через захоплення українських атомних електростанцій, повідомляє Українська правда.

Про це розповіла радниця Міністра енергетики України Олена Зеркаль.

"Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ або принаймні щоб зменшити її роль там і усунути всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародного агентства з атомної енергетики".

У Міненерго переконані, що політика "ядерного тероризму", яку проводять росіяни, захоплюючи українські АЕС, є незаперечною підставою для цього.