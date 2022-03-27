В Енергодарі депутат від ОПЗЖ заявив, що створив "раду міста"

Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що створив "раду самоорганізації міста", яка нібито виконуватиме функції міської влади, і оголосив себе її керівником, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"Я, Шевчик Андрій, депутат енергодарської міськради, інформую вас, що з 27 березня у місті починає працювати "громадська рада самоорганізації міста" , – заявив він.

За словами депутата від ОПЗЖ, "рада" організована "для комунікації всіх небайдужих відповідальних городян".

Він додав, що має підтримку Союзу афганців та Енергодарського козацтва.

Своєю чергою мер міста Дмитро Орлов повідомив у Telegram, що ця "рада" не має жодного стосунку до юрисдикції України.

"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Володимировичем Шевчиком не має жодного стосунку до юрисдикції України" , – відзначив він.

Раніше депутати енергодарської міськради склали повноваження, щоб не співпрацювати з окупаційною владою.