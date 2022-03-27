МЗС про "референдум ЛНР": жодна країна не визнає зміну кордонів України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника про проведення "референдуму" за входження територій до складу Росії. У відомстві заявили, що жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів України, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

"РФ не залишає спроб підірвати суверенітет і територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях юридично нікчемні і без правових наслідків. Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави" , - заявив він.

Ніколенко підкреслив, що Росія отримає ще більш рішучу відповідь міжнародного співтовариства, який "прискорить його падіння в прірви глобальної ізоляції".

Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території "ЛНР" може пройти референдум про входження до складу Росії.

У свою чергу у Держдумі РФ заявили, що для "референдуму" невідповідний час.