У Британії повідомили, у якому разі знімуть санкції з Росії

Британія не планує послаблювати накладені на Росію санкції, допоки не відбудеться повне припинення вогню та вихід російських військових з України, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв'ю Sunday Telegraph повідомила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс.

"Санкції можуть бути зняті лише після повного припинення вогню та виходу (російських військ з України – ред.), але також зобов'язання, що після цього не буде нової агресії", - зазначила Трасс .

Вона наголосила, що інакше санкції буде повернено.

Ліз Трасс додала, що Заходу потрібно діяти жорстко, щоб досягти миру.

"Не думаю, що вони (Росія) зараз серйозно ведуть переговори. Тому треба посилювати санкції", - наголосила глава МЗС. Раніше в інтерв'ю вона висловила думку, що Кремль використовує переговори для того, щоб відвернути увагу та дати час своїм військам перегрупуватися .

Її американський колега Ентоні Блінкен також заявив, що санкції з Росії можуть бути зняті після "безповоротного" виведення російських сил з території України.