Беннет: Ізраїль твердо стоїть на боці народу України

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль твердо стоїть на боці України. При цьому він підкреслив, що Ізраїль створив польовий госпіталь в Україні для догляду за пораненими і робить все можливе, щоб допомогти припинити війну Росії проти України, повідомляє РБК-Україна.

"Що стосується війни в Україні, Ізраїль твердо стоїть на боці народу України і збирається продовжувати наші зусилля, щоб допомогти зменшити страждання і припинити кровопролиття" , - заявив він.

Беннет додав, що Ізраїль направив кращі медичні команди для створення найсучаснішого польового госпіталю на території України.