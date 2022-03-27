ЗСУ показали трофейні Торнадо-У, захоплені у російських окупантів

ЗСУ захопили два броньовані Урали моделі Торнадо-У у російських окупантів у Чернігівській області, повідомляє Новое время.

"Ці дві вантажівки влетіли в копієчку РФ, бо зійшли з конвеєра у 2021 і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України" , — йдеться у повідомленні Оперативного командування Північ у Facebook.

Також ЗСУ повідомили, що знищили колону окупантів і ліквідували два Тигри, танк, а також дві вантажівки з боєкомплектами.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Збройні сили України зараз мають більше танків, ніж вони мали на початку війни завдяки тому, що захопили їх в окупантів.