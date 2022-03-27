ЗСУ показали трофейні Торнадо-У, захоплені у російських окупантів
ЗСУ захопили два броньовані Урали моделі Торнадо-У у російських окупантів у Чернігівській області, повідомляє Новое время.
"Ці дві вантажівки влетіли в копієчку РФ, бо зійшли з конвеєра у 2021 і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України", — йдеться у повідомленні Оперативного командування Північ у Facebook.
Також ЗСУ повідомили, що знищили колону окупантів і ліквідували два Тигри, танк, а також дві вантажівки з боєкомплектами.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Збройні сили України зараз мають більше танків, ніж вони мали на початку війни завдяки тому, що захопили їх в окупантів.