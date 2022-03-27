Spiegel: президент Німеччини закликав німців готуватися до "складних часів"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німців готуватися до погіршення матеріального становища внаслідок війни РФ проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Spiegel, цитуючи відеозвернення президента.

Штайнмайєр зазначив, що жорсткі санкції Заходу проти Росії неминуче обернуться нестабільністю та певними втратами також для Німеччини, і наголосив, що якщо солідарність з Україною – не лише слова, треба бути готовими до цього.

"Так, нас у Німеччині теж чекають непрості дні... Попереду багато труднощів. Наша солідарність і підтримка, наша готовність до обмеження знадобляться ще довго", - сказав президент .

Штайнмаєр сказав, що розуміє страх і шок людей від того, що в Європі стала можливою повномасштабна війна.

"Але ми можемо протиставити цьому страху нашу оборону і нашу людяність, наше прагнення миру і віри у свободу і демократію, які ми завжди захищатимемо. Віра у свободу і демократію сама по собі не зупинить танк. Але я також знаю, що танк не може зруйнувати цю віру. Ніяка армія, жодні репресії не сильніші за віру у свободу і демократію в серцях людей", - заявив Франк-Вальтер Штайнмайєр .

Він згадав свої слова кілька місяців тому про те, що Путіну не варто недооцінювати силу демократії та сказав, що тепер очевидно, що він недооцінив її – недооцінивши готовність українців чинити опір, а Заходу – рішуче реагувати.