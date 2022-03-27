Міненерго: США направили дизельне паливо в Україну

До України із Сполучених Штатів Америки прибуде дизельне паливо. Крім того, запаси дизеля, необхідні країні, є і в Німеччині та Польщі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявляє заступниця міністра Лана Зеркаль в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель" , - сказала Зеркаль.

Вона також звернула увагу на те, що від початку посівної в Україні кілька великих нафтопереробних заводів у Східній Європі закрилися нібито на ремонт.