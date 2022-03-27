Макрон не погодився з Байденом, який назвав Путіна "м'ясником"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вживав би на адресу російського диктатора Володимира Путіна слів, які вжив президент США Джо Байден, зокрема, назвавши його м’ясником — щоб зберігати можливість вести якийсь діалог з президентом РФ, повідомляє Новое время.

Як повідомляє France24, Макрон застеріг від подальшої ескалації «ні у словах, ні у діях».

"Ми хочемо зупинити війну, яку почала Росія проти України, без війни. Це мета… І якщо прагнути цього, тоді потрібно відмовитись від ескалації у словах і діях. Ми, європейці, не повинні піддаватися на якусь ескалацію. Ми, європейці, не повинні забувати про свою географію та свою історію. Ми не у стані війни з російським народом" , — сказав Еммануель Макрон, підкресливши, що Європа більше не у реаліях «холодної війни» між Москвою і Вашингтоном.

Макрон додав, що в найближчі два дні він планує чергову розмову з Путіним, щоб організувати евакуацію мирних жителів із Маріуполя, що зазнав гуманітарної катастрофи через російську обстріли і бомбардування.

Макрон застеріг від «цинізму російської сторони» щодо гуманітарних коридорів та наголосив, що від РФ очікують поваги до норм міжнародного гуманітарного права.

"Це не повинна бути гуманітарна операція, що зіграє на руку Росії" , — підкреслив президент Франції.

Президент США Джо Байден у ході свого візиту до Польщі 26 березня зустрівся з українськими біженцями, де назвав Путіна м’ясником.

Також Байден під час виступу у Варшаві ввечері 26 березня сказав про Путіна, що «ця людина не може залишатися при владі».

Пізніше представник Білого дому заявив, що американський президент не мав на увазі зміну режиму в Росії: «Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити мати владу над своїми сусідами чи регіоном».

Також у Білому домі повідомили, що цих слів не було в тексті виступу Байдена, пише CNN.

Раніше Байден також називав Путіна воєнним злочинцем та диктатором-вбивцею.