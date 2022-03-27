Папа Римський закликав зупинити війну, поки вона не знищила людство
Папа Римський Франциск закликав політичних лідерів зупинити війну в Україні, поки вона не знищила людство, повідомляє Українська правда.
Про це Папа Римський написав у Twitter.
На сторінці Папи опубліковано серію повідомлень українською, російською та англійською мовами.
"Перед обличчям небезпеки самознищення, людство повинно усвідомити, що настав час зупинити війну, стерти її з людської історії, перш ніж вона зітре людську історію. Кожен політичний лідер має замислитися і присвятити себе цій меті!".
"Війна нищить не лише теперішнє, але й майбутнє. Від початку агресії проти України кожна друга дитина стала біженцем. Це нищить майбутнє, завдає болючі травми найменшим і невинним. В цьому – звірство війни, що є варварською і святотатською дією!".
"Ми не повинні звикати до війни! Ми повинні, натомість, перетворити сьогоднішнє обурення на завтрашнє зобов’язання. Бо якщо з цієї історії ми вийдемо такими самими, якими були перед тим, то всі, певним чином, будемо винними".
"Кожен день війни погіршує ситуацію для всіх. Тому знову звертаюся із закликом: досить, зупиніть це, зупиніть зброю, рухайтеся серйозно до миру!".